Son Dakika | Erzurum'da tekerlekli sandalyesi çalınan engelli gencin yüzü polisin akülü araç hediyesiyle güldü
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Son Dakika | Erzurum'da tekerlekli sandalyesi çalınan engelli gencin yüzü polisin akülü araç hediyesiyle güldü

Son Dakika | Erzurum'da tekerlekli sandalyesi çalınan engelli gencin yüzü polisin akülü araç hediyesiyle güldü
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, engelli İbrahim Taştekin'e çalınan tekerlekli sandalyesinin yerine akülü araç hediye etti.

Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, engelli İbrahim Taştekin'e çalınan tekerlekli sandalyesinin yerine akülü araç hediye etti.

Valilikten yapılan açıklamada, geçen ay polis merkezini arayan Murat Taştekin'in, engelli oğlu İbrahim Taştekin'e ait tekerlekli sandalyenin çalındığı ihbarında bulunduğu belirtildi.

Hırsızlık olayına karışanların yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet güçleri, her zaman halkın yanındadır. Her daim halkın hizmetinde ve yanında olan, sosyal dayanışma duygularını pekiştirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü personelince engelli bireyimizin mağduriyetini gidermek, toplumsal yaşamda yerini alabilmesini sağlamasına bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek amacıyla İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Aslan'ın talimatıyla akülü araç temin edilerek İbrahim Taştekin'e hediye edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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Son Dakika | Erzurum'da tekerlekli sandalyesi çalınan engelli gencin yüzü polisin akülü araç hediyesiyle güldü - Haberler
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