Son dakika! Erzurum'da silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

ERZURUM'da, para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Şahit T., ayağından vurularak yaralandı. Olay yerinden kaçan 3 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin T., Zafer H., Abdullah B. ve Mehmet T. arasında para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermi, Şahit T.'nin ayağına isabet etti. Şahin T., kanlar içinde yere yığılırken, 3 kişi de otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı Şahin T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Şahin T.'nin yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 3 kişiyi kısa süren takip sonrası yakalayarak, gözaltına aldı.