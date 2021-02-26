Son Dakika | Erzurum'da öğretmenlere CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
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Son Dakika | Erzurum'da öğretmenlere CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

26.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:35
Son Dakika | Erzurum'da öğretmenlere CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Edinilen son dakika haberine göre Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlerle CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlerle CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesinde aşı oldu. Kaygusuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 haftadır köylerdeki 32 bin öğrencinin yüz yüze eğitime başladığını anımsattı.

Erzurum'daki köy okullarında görevli öğretmenlerin en hızlı şekilde aşılarını yaptıracaklarını ifade eden Kaygusuz, "Erzurum'da köy okullarında öğrencilere hizmet veren 3 bin 150 öğretmen, Sağlık Bakanlığınca aşı programına alındı. 1 Mart'tan sonra ilimizde 1-2-3 4. sınıf ve 8 ile 12. sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başlayacak. 1 Mart'tan sonra da yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerin aşıları yapılacak." dedi.

Kaygusuz, kentte 11 bin 500 öğretmen olduğunu belirterek, bugün itibarıyla aşı için 3 bin 150 öğretmenin tanımladığını aktardı.

"Öğretmenlerin de aşılanmasıyla okullarımız daha güvenli olacak"

Okullarda salgınla ilgili tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa çalışmasıyla okullardaki hijyen şartlarının iyileşmesine yönelik yaklaşık 150 kriterden oluşan kılavuz yayınlanmıştı. Bu kılavuzdaki kriterleri bütün okullarımızda hemen hemen sağladık. Erzurum'da 1139 okuldan 1055'i bu kılavuz doğrultusunda hijyen şartlarını sağladılar. Bütün okullara hemen hemen "Okulum Temiz" sertifikası vermiş olduk. Öğretmenlerin de aşılanmasıyla okullarımız daha güvenli olacak. "

Aşı olan öğretmenlerden Tuba Onay da tüm öğretmenlerin aşı olmasını beklediklerini ifade ederek, "Aşı uygulamasında taşın altına elimizi koyarak ilk aşımızı Milli Eğitim Müdürümüz ile yaptırmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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