Son dakika! Erzurum'da kızakla kayarken otomobilin altında kalan 2 çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Erzurum'un Horasan ilçesinde evlerinin önünde kızakla kayarken mahalle arasından geçen otomobilin altında kalan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.