Son dakika! Erzurum'da halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü - Haberler
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Son dakika! Erzurum'da halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Son dakika! Erzurum'da halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü

Son dakika haberler: Erzurum'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Muhittin Gömeç (43), Yakutiye ilçesinde bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaptığı sırada fenalaştı.

Maçı yarıda bırakıp soyunma odasına geçen ve burada yere yığılan Gömeç'in kalp krizi geçirdiğini fark eden arkadaşları, kalp masajı yaparak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Gömeç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gömeç'in cenazesi, Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.

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AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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