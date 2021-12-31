Son dakika! Erzurum'da eylem yapma hazırlandığındaki terörist yakalandı

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da eylem yapma hazırlığında olduğu iddia edilen DAEŞ üyesi terörist Jandarma tarafından yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince müştereken yürütülen çalışma neticesinde; DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan R. E isimli şahıs, saat 01.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde bulunan adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, Erzurum Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda mevcutlu olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmiş, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Erzurum Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM