Son Dakika | Erzurum'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Erzurum'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Son Dakika | Erzurum'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Erzurum'un Horasan ilçesindeki bir çay ocağına yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesindeki bir çay ocağına yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Y, Kars Caddesi üzerindeki bir çay ocağında oturan ve daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Aytekin K'ye yanında bulunan silahla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Aytekin K. ile çay ocağında oturan İbrahim P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı saldırının gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, şüpheli Murat Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri

Erzurum, Kars, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title