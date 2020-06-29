Son Dakika | Erzurum'da bitkin halde bulunan köpek ile yavrularına doğa koruma ekipleri sahip çıktı Son dakika haberleri: Erzurum'un İspir ilçesindeki dağlık arazide, açlıktan bitkin halde bulunan anne köpek ile 8 yavrusu, doğa koruma ve belediye ekiplerinin desteğiyle yuvaya kavuşturuldu.

Erzurum'un İspir ilçesindeki dağlık arazide, açlıktan bitkin halde bulunan anne köpek ile 8 yavrusu, doğa koruma ve belediye ekiplerinin desteğiyle yuvaya kavuşturuldu.

İlçenin Dallıkavak Geçidi kırsalındaki dağlık arazide, gece saatlerinde bir kulübede anne köpek ile 8 yavrusunu açlıktan bitkin halde gören hayvanseverler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine belediyenin barınak görevlileri ile harekete geçerek bölgeye giden av koruma ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kırsaldaki kulübede yer alan anne köpek ve yavrularını buldu.

Bitkin ve aç halde buldukları 8 yavrusuyla anne köpeğin karının doyurarak bakımlarını yapan av koruma ekipleri ile belediye görevlileri daha sonra köpekleri il merkezine getirdi.

Anne köpek ve yavruları, daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA