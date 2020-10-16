Bir kadın evinde ölü bulundu
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Bir kadın evinde ölü bulundu

16.10.2020 00:17 | Son Güncelleme: 16.10.2020 00:55

Erzurum'da yaşayan 73 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Erzurum'da yaşayan 73 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Palandöken ilçesinin Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan Melek Bulut'tan (73) haber alamayan yakınları, durumunu merak ederek kadının evine gitti.

Doğal gaz sayacının üzerindeki anahtarı alarak eve giren yakınları, Bulut'u boğazından yaralanmış şekilde yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılığın olay yeri incelemesinin ardından Bulut'un cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kadının öldürüldüğü üzerinde duran polis, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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