Ağrı'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Antalya'nın Manavgat ilçesine destek için gönderilen araçlar AĞRI - Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ve belediyelerin iş birliğiyle orman yangının devam ettiği Manavgat ilçesine 3 dozer, 3 çekici, 2 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 14 personel gönderildi.