Ağrı'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
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Ağrı'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesine destek için gönderilen araçlar AĞRI - Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ve belediyelerin iş birliğiyle orman yangının devam ettiği Manavgat ilçesine 3 dozer, 3 çekici, 2 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 14 personel gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine destek için gönderilen araçlar AĞRI - Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ve belediyelerin iş birliğiyle orman yangının devam ettiği Manavgat ilçesine 3 dozer, 3 çekici, 2 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 14 personel gönderildi.

Ağrı'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Ağrı'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Ağrı'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Ağrı'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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