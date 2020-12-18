Son dakika haberleri! Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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Son dakika haberleri! Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

18.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:21
Son dakika haberleri! Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika haberi: Erzincan merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.

Erzincan merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin eğitim ve hukuk yapılanmasının deşifresine yönelik, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında askeri mahrem imam, hakim, savcı hazırlama evlerinde kalmış, hukuk yapılanmasında bulunmuş, Bylock ve eagle kullanıcılarının da bulunduğu öğretmen, avukatlar, hakim (ihraç) olmak üzere toplam 14 şahsa yönelik Erzincan merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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