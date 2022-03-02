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Son dakika! Erzincan'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

AA, Kemal Özdemir - Güncel
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Son dakika! Erzincan'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, kent genelinde son bir ayda belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan çalışmalarda 18 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Erzincan, Güncel, Haberler

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