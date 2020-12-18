Son dakika! Erzincan'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir araçta, bagaj kısmında şeffaf kutu içerisinde 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu Y.M. (28) ve M.K. (31) "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

Ekiplerce Erzincan-Sivas kara yolunda durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünün raf kısmında 2 yolcuya ait çanta içerisinde 466,62 gram bonzai bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.T. (28) ve İ.C. (45) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya