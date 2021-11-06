Şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki şehit aileleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Şehit aileleri, bazı dernek ve sendika temsilcilerinin de katılımıyla Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği öncülüğünde dernek binasında basın açıklaması düzenlendi.

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, burada yaptığı konuşmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı kınadı.

Olayın kendilerini derinden yaraladığını ifade eden Zengin, şöyle konuştu:

"Küfre maruz kalan vatandaş şehit yakını veya ailesi olmasa bile, yaşanan davranışın yok sayılamayacak derecede yıkıcı ve yıpratıcı olduğunu belirtmek istiyorum. Seçilmiş bir arkadaşımızın bir vatandaşa bu şekilde yaklaşımı asla kabul edilebilir bir değer değildir. Yırtılan ar damarı tedavisi için doktorların yetmeyeceği gibi, bu sözlerin ve ortaya koyduğu infialin tamiri için de kuru bir özür yetmeyecektir. Unutulmamalıdır ki insanın aklı kadar edebi, edebi kadar da ederi vardır. Yapılan bu davranış karşısında İYİ Parti'nin Genel Başkanı'nın da kendisine büyük iş düştüğünü bilmesi gerekir. İnsanların değeri, değer verdiklerinden anlaşılır."

Herkesin, ülkenin şehidine sahip çıkması gerektiğini belirten Zengin, "Herkes haddini bilecek. Herkes ülkemin şehidine sahip çıkacak. Velev ki sahip çıkmıyor, benim meclisimde, benim ekmeğimi yiyemeyecek. Bu kafadaki insanların milletvekilliğinin düşürülmesi ve yargılanmasının önünün bir an önce açılması gerekmektedir. " diye konuştu.