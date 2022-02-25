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Son Dakika | Erzincan'da zihinsel engelli kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

AA, Kemal Özdemir - Güncel
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Son Dakika | Erzincan'da zihinsel engelli kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre Erzincan'da zihinsel engelli 48 yaşındaki Ali Kuruçay, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da zihinsel engelli 48 yaşındaki Ali Kuruçay, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Üzümlü ilçesinin Pişkidağ köyünde yaşayan Kuruçay'ın evinin kapısını açık gören komşuları, zihinsel engelli kişiyi yerde hareketsiz gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Kuruçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuruçay'ın cenazesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Erzincan, Engelli, Güncel, Haberler

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