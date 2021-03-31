Son dakika! Erzincan'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzincan'da, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kaçakçılık suçları ile uyuşturucu imal ve ticareti olaylarının önlenmesi amacıyla operasyon başlattı.

Takibe alınan Afganistan uyruklu H.A. kent merkezinde uyuşturucu satmaya çalışırken 50 gram metamfetamin ile suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ulalar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ise ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalışan H.M.Ö, S.A. ve S.B. yakalandı.

Ele geçirilen 70 sikke, İngiliz menşeli 2 piyade tüfeği, 3 kılıç, 1 kama, 1 toplu tabanca ve 1 el dürbünü, jandarma ekiplerince İl Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya