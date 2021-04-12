Son Dakika | Erzincan'da turizm ve sanayi yatırımlarına 3,5 milyon liralık proje desteği sağlanacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan'da turizm ve sanayi sektöründe toplam yatırım tutarı 4,7 milyon lirayı bulan iki projeye 3,5 milyon lira destek sağlayacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan'da turizm ve sanayi sektöründe toplam yatırım tutarı 4,7 milyon lirayı bulan iki projeye 3,5 milyon lira destek sağlayacak.

KUDAKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında, Erzincan Belediyesince "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında sunulan ve destek almaya hak kazanan "Andezit Tesisleri Ürün İşleme Kapasitesini ve Çeşitliliğini Artırma Projesi" ile "Erzincan Belediyesi Kaplıca Tesislerini Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi" destek sözleşmeleri imzalandı.

Protokolü imzalanan "Andezit Tesisleri Ürün İşleme Kapasitesini ve Çeşitliliğini Artırma Projesi" çerçevesinde, Erzincan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren andezit taşı işleme tesisine, yaklaşık bin metrekare alana sahip ilave bina inşa edilmesi, 4 adet andezit taşı kesme ve işleme makinesinin alınması ve tesisin senelik 40 bin metrekare olan taş işleme kapasitesinin 80 bin metrekareye çıkarılması hedefleniyor.

"Erzincan Belediyesi Kaplıca Tesislerini Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi" kapsamında ise Erzincan Belediyesine ait kaplıca tesisleri bölgesinde bungalov tarzı konutların oluşturulması, misafirlere sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik gerekli peyzaj çalışmalarının yapılması, ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerinin sağlanması ile kaplıca tesislerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesiyle kentte termal sağlık turizmi kapasitesinin arttırılması amaçlanıyor.

Kentte sanayi ve turizm sektörünün KUDAKA ile güçlendiği ve toplam yatırım tutarı 4,7 milyon lira olan iki projeye, KUDAKA'NIN yaklaşık 3,5 milyon lira destek sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf