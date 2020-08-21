Son dakika... Erzincan'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Son dakika haberine göre Erzincan'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Erzincan'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gürbüz Yolcu idaresinde ki 45 EV 504 plakalı Fiat Albea marka otomobil İlkin Çevik idaresinde ki 76 DK 440 plakalı tıra Sivas istikametinden Erzincan istikametine gelirken arkadan çarptı. Kazada 45 EV 504 plakalı araçta bulunan Neslihan Polat ve İsmet Yolcu yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Hülya Yolcu, Gürbüz Yolcu, Hakan Polat ve Elif Ecrin Polat isimli bebek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Neslihan Polat ve İsmet Yolcu'nun cansız bedenleri sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA