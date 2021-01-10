Son dakika! Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak çay ocağında yakalanan 20 kişiye para cezası verildi
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Son dakika! Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak çay ocağında yakalanan 20 kişiye para cezası verildi

10.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:42
Son dakika! Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak çay ocağında yakalanan 20 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberleri: Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak kısıtlamasına uymayarak çay ocağında yakalanan 19 kişi ile işletmeciye toplam 63 bin lira ceza uygulandı.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak kısıtlamasına uymayarak çay ocağında yakalanan 19 kişi ile işletmeciye toplam 63 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Işıkpınar Mahallesi'ndeki bir çay ocağında, Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve müşteri bulundurulduğu bilgisi üzerine denetim yaptı.

Denetimde, çay ocağındaki 19 kişi ve işletme sahibine, Kabahatler ve Umumi Hıfzıssıhha kanunları gereğince 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 63 bin lira ceza uygulanması için tutanak tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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