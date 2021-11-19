Son dakika: Erzincan'da seyir halindeki kiremit yüklü tırda çıkan yangında hasar oluştu - Haberler
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Son dakika: Erzincan'da seyir halindeki kiremit yüklü tırda çıkan yangında hasar oluştu

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika: Erzincan'da seyir halindeki kiremit yüklü tırda çıkan yangında hasar oluştu

Son dakika habere göre Erzincan'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan kiremit yüklü tırda hasar meydana geldi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan kiremit yüklü tırda hasar meydana geldi.

Adem T'nin kullandığı 24 AAT 912 plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolunun Tüneller mevkisinde alev aldı.

Durumu fark eden sürücü Adem T, aracı güvenli şeride park ettikten sonra yoldan geçen vatandaşların yardımı ile yangına müdahalede bulundu.

Yangını kontrol altına alan sürücü soğutma çalışmaları için itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması yaparak yangını kontrol altına aldı. Araçta hasar oluştu.

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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