Erzincan'da sağanak sele dönüştü, bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Erzincan'da sağanak sele dönüştü, bazı köy yolları ulaşıma kapandı Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrettiği Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı noktalarda sele dönüştü.