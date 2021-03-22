Son dakika... Erzincan'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı
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Son dakika... Erzincan'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı

22.03.2021 01:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 01:34
Son dakika... Erzincan'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı

Son dakika haberlerine göre Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle ek tedbirler uygulanmasına karar verildi.

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle ek tedbirler uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplandı.

Toplantıda, vaka sayısındaki artış nedeniyle restoran, lokanta, kafe gibi servis yapılan tüm işletmelerde müşterilerin yoğun olduğu saatlerde denetimlerin artırılması ve HES kodu sorgulaması uygulamasının denetlenmesi, bu işletmelerde hazır su kullanımına geçilmesi, çay, kahve ikramlarının, tüm bardakların, sürahilerin, tuzluk ve baharatlıkların kaldırılması, tek kullanımlık tuzluk, baharatlık ve bardak kullanımına geçilmesi kararı alındı.

Açıklamaya göre, perakende iş yerlerinde, kalabalığa sebep olacağı için tüm kampanyalar ertelenecek. İkinci el eşya pazarının faaliyetleri ikinci bir emre kadar durdurulacak.

Ana caddelerde bir arada bulunabilecek kişi sayısının aşılmaması için bariyerler dahil tüm tedbirler alınacak. Belediye ve güvenlik kuvvetlerince denetimler aksatılmadan yapılacak.

Aynı apartmandaki dairelerin yüzde 20'sinden fazlasında pozitif vaka görülmesi durumunda apartmanın tamamı karantinaya alınacak. Tüm okullarda öğretmenler odası kapatılacak. Güney Afrika-Brezilya varyantı şüphesiyle izole edilen pozitif vakaların izolasyonları kolluk birimleri tarafından denetlenecek. Pozitif vakaların numune sonuçları negatif çıkıncaya kadar ikamet ettikleri binalar karantinaya alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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