Son dakika haberi | Jandarmanın durdurduğu hafif ticari araçta 66 şişe sahte içki ele geçirildi
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Son dakika haberi | Jandarmanın durdurduğu hafif ticari araçta 66 şişe sahte içki ele geçirildi

29.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:45

Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan'da jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta bir kişi, 66 şişe sahte içkiyle yakalandı.

Erzincan'da jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta bir kişi, 66 şişe sahte içkiyle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.D'nin piyasaya sahte içki süreceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı hafif ticari aracı takibe alarak Altınbaşak beldesinde durdurdu.

Araçtaki aramada, sahte bandrollü 66 şişeye doldurularak ambalajlanmış içki ile 10 sahte bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | Jandarmanın durdurduğu hafif ticari araçta 66 şişe sahte içki ele geçirildi
Son dakika haberi | Jandarmanın durdurduğu hafif ticari araçta 66 şişe sahte içki ele geçirildi
Son dakika haberi | Jandarmanın durdurduğu hafif ticari araçta 66 şişe sahte içki ele geçirildi
Son dakika haberi | Jandarmanın durdurduğu hafif ticari araçta 66 şişe sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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