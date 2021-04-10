Son dakika! Erzincan'da inşaat çukuruna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzincan'da inşaatın temelindeki asansör çukuruna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erzincan'da inşaatın temelindeki asansör çukuruna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yunus Emre Mahallesi 568 Sokak'ta bulunan inşaatın temelindeki asansör çukurundan havlama sesi duyan bölge sakinleri, bir köpeğin mahsur kaldığını gördü.
Kendi çabaları ile köpeği çıkarmaya çalışan çevredekiler, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, inşaat çukurunda mahsur kalan köpeği yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı.
Ekipler, inşaat yetkililerini uyararak bölgede gerekli tedbir ve önlemleri almalarını istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir