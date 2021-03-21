Son dakika: Erzincan'da down sendromlu gencin asker olma hayali Vali Mehmet Makas'ın talimatıyla gerçekleşti
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Son dakika: Erzincan'da down sendromlu gencin asker olma hayali Vali Mehmet Makas'ın talimatıyla gerçekleşti

21.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:19
Son dakika: Erzincan'da down sendromlu gencin asker olma hayali Vali Mehmet Makas'ın talimatıyla gerçekleşti

Son dakika haberler: Erzincan'da asker olmak isteyen down sendromlu gencin hayalini, Erzincan Valisi Mehmet Makas gerçeğe dönüştürdü.

Erzincan'da asker olmak isteyen down sendromlu gencin hayalini, Erzincan Valisi Mehmet Makas gerçeğe dönüştürdü.

Çukurkuyu Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Ahmet Demir'in, askerlere sevgisini ve askere gitme isteğini görüntüleyen ailesi, çektikleri videoyu sosyal medya hesapları üzerinden Vali Makas'a iletti.

Videoya kayıtsız kalmayan Vali Makas'ın talimatıyla bir günlüğüne asker olan Demir, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde kamuflaj giydi.

İl Jandarma Komutanlığında askerlerle eğitime katılan ve karavanadan yemek yiyen Demir, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Demir, bir günlük askerlik hizmeti sonrasında İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Camuz'dan askerlik yaptığına dair hizmet belgesi ve Türk bayrağı aldı, asker selamı verip ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anne Saniye Demir, gazetecilere, çok güzel bir duygu yaşadıklarını belirterek, "Allah sizlerden razı olsun. Down sendromlu olup da asker olmak çok güzel bir duygu. Allah bin kere razı olsun. Akrabamızın torunu var. O asker oldu. Ondan sonra Ahmet 'asker olacağım' diye okulda hocalarına, evde de bize söyledi." dedi.

Abi Muhammed Demir ise "Amcamın oğlunun askerlik süresi geldiğinde ona bir asker gecesi yaptık. O gece heyecanlandı. Ben de askere gideceğim diye istediğini söyledi. Yaklaşık bir yıl oldu. O süreden beri okulda, evde 'ben askere gideceğim' diyor. Biz de buna bir çözüm bulup isteğini yerine getirmek istedik. Valimize sosyal medyadan ulaştık. Sağ olsun yardımcı oldu. Komutanlarımız bizi kabul ettiler. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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