Son dakika... Erzincan'da ders kitapları arasına gizlenmiş uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı
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Son dakika... Erzincan'da ders kitapları arasına gizlenmiş uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

Son dakika... Erzincan'da ders kitapları arasına gizlenmiş uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Erzincan'da, ders kitapları arasında kargo aracılığıyla uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da, ders kitapları arasında kargo aracılığıyla uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, kent genelinde son bir ayda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bazı sokak satıcılarının yakalanmamak için ders kitapları arasında kargo aracılığıyla uyuşturucu sattığı tespit edilen operasyon kapsamında, 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, bunlardan 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika... Erzincan'da ders kitapları arasına gizlenmiş uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı
Son dakika... Erzincan'da ders kitapları arasına gizlenmiş uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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