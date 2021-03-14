Son dakika! Erzincan'da bir köy karantinaya alındı
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Son dakika! Erzincan'da bir köy karantinaya alındı

14.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:01
Son dakika! Erzincan'da bir köy karantinaya alındı

Gelen son dakika haberlerine göre ERZİNCAN merkez Günebakan köyü, pozitif vaka sayısında artış görülmesi üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı.

ERZİNCAN merkez Günebakan köyü, pozitif vaka sayısında artış görülmesi üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı. Köye giriş- çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

Günebakan köyünde yaşayan bazı kişilerin yaptırdıkları koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, salgının yayılmasını önlemek için Günebakan köyünün 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ilçesi Günebakan köyünde pozitif vaka sayısında artış görüldüğünden koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında köyün 13 Mart 2021 tarihi itibari ile 10 gün süre ile giriş-çıkışlarına yasaklama getirilerek karantina altına alınmasına, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca meclisimizce alınan kararın eksiksiz uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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