Son dakika: Erzincan'da bataklığa saplanan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika: Erzincan'da bataklığa saplanan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Son dakika: Erzincan'da bataklığa saplanan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Bir son dakika haberine göre Erzincan'da bataklığa saplanan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bataklığa saplanan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Belediyeye ait atık su arıtma tesisinde oluşan bataklık alana saplanan köpeğin sesini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çamurluk alanın üzerine kalın kartonlar sererek köpeğin bulunduğu yere ulaştı.

Ekipler tarafından bataklıktan çıkarılıp suyla temizlenen köpek, sağlık kontrolünden sonra bırakıldı.

Son dakika: Erzincan'da bataklığa saplanan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Son dakika: Erzincan'da bataklığa saplanan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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