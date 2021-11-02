Son dakika: Erzincan'da ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı - Haberler
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Son dakika: Erzincan'da ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika: Erzincan'da ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı

Son dakika haberleri... Erzincan'da şarampole devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da şarampole devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Doğukan Ö'nün kullandığı İliç 112 Acil Servisine ait 24 BA 113 plakalı ambulans, hasta naklinden döndükten sonra Erzincan-İliç kara yolu Acemoğlu mevkisinde yolun kaygan olması nedeniyle virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Yusuf P. ve Keziban K, olay yerine gelen meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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