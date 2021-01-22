Son Dakika | Erzincan'da aç kalan kurtların yerleşim yerlerinde yiyecek araması güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.