Son dakika... Erzincan'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı
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Son dakika... Erzincan'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: Erzincan'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı Erzincan'da sığınmacı olarak yaşayan Afganistan uyruklu şahıslar arasında yardım dağıtımı yüzünden çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

ERZİNCAN - Erzincan'da sığınmacı olarak yaşayan Afganistan uyruklu şahıslar arasında yardım dağıtımı yüzünden çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün saat 16.45 sıralarında Erzincan merkez Geçit Mahallesi'nde bulunan kampta meydana gelen olayda Afganistan uyruklu iki grup arasında yardım olarak dağıtılan et yüzünden çıkan kavgada şahıslar birbirine girdi. Kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada kalbinden bıçaklanan Mohammed Hasan hayatını kaybetti. Kavgada Emanullah S., Farhad Y., Mirza Hüseyin S., Gülçehre S. ve Zakir A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası çok sayıda polis ekibi kavga mahalline sevk edildi. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 13 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Afganistan uyruklu 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika... Erzincan'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Son dakika... Erzincan'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Son dakika... Erzincan'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Son dakika... Erzincan'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR

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