Son dakika... Erzincan'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Son dakika yerel haberi: Erzincan'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı Erzincan'da sığınmacı olarak yaşayan Afganistan uyruklu şahıslar arasında yardım dağıtımı yüzünden çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.