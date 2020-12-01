Son dakika ertelenen sınavlar neler? ÖSYM'de hangi sınavlar ertelendi? Sınavlar iptal mi edildi? Sınavlar neden ertelendi?
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Son dakika ertelenen sınavlar neler? ÖSYM'de hangi sınavlar ertelendi? Sınavlar iptal mi edildi? Sınavlar neden ertelendi?

01.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:23
Son dakika ertelenen sınavlar neler? ÖSYM'de hangi sınavlar ertelendi? Sınavlar iptal mi edildi? Sınavlar neden ertelendi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuya değinildi. Bu kapsamda, ÖSYM gözetiminde yapılan bazı sınavlar da ertelendi. Peki, hangi sınavlar ertelendi? Sınavlar neden ertelendi?

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salıgını kapsamında alınan yeni kısıtlamalarla ilgili alınan kararları açıkladı. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen konulardan biri de sınavların ertelenip ertlenmediği ve nasıl yapılacağına ilişkin sorular oldu... ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre sınavlar ertelendi. Peki, hangi sınavlar ertelendi?

SINAVLAR İPTAL Mİ?

ÖSYM'den ve MEB'den konuya ilişkin herhangi bir iptal haberi gelmiş değil. Kabine toplantısında da konuya ilişkin açıklama yapıldı. ÖSYM, yapılacak sınavların iptal edilmediğini ancak ertelendiğini belirtti.

Son dakika ertelenen sınavlar neler? ÖSYM'de hangi sınavlar ertelendi? Sınavlar iptal mi edildi? Sınavlar neden ertelendi?

ERTELENEN SINAVLAR NELER?

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

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Aygün açıklamalarında, "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır" dedi.

ÖSYM'DE HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?

  • ALES/2,
  • YÖKDİL/2,
  • DUS-STS Diş Hekimliği,
  • e-YDS/13,
  • DİB-MBSTS,
  • YDUS
  • DHBT sınavları ertelendi.

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