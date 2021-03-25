Son Dakika: Erol Bulut Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Erol Bulut istifa mı etti? Erol Bulut Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Erol Bulut kim, kaç yaşında?
Fenerbahçe'den flaş karar! Fenerbahçe'nin teknik direktörü Son Dakika: Erol Bulut Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Erol Bulut Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Erol Bulut kim, kaç yaşında?
Fenerbahçe'den flaş karar! Fenerbahçe'nin teknik direktörü Son Dakika: Erol Bulut Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Erol Bulut Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Erol Bulut kim, kaç yaşında?
EROL BULUT FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?
Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklama;
2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz.