Son Dakika: Erol Bulut Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Erol Bulut istifa mı etti? Erol Bulut Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Erol Bulut kim, kaç yaşında?

Fenerbahçe'den flaş karar! Fenerbahçe'nin teknik direktörü Son Dakika: Erol Bulut Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Erol Bulut Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Erol Bulut kim, kaç yaşında?