Ermenistan teslim oldu mu? Ermenistan savaştan çekiliyor mu? Paşinyan son dakika açıklaması nedir?
Uzun süredir Azerbaycan ile savaş içerisinde olan Ermenistan teslim oldu mu? Ermenistan çekildi mi? Ermenistan Devlet Başkanı Paşinyan, teslim olduklarını açıkladı mı?
Sosyal medyada son saatlerde Ermenistan'ın teslim olduğuna dair pek çok iddia ortaya atıldı. Peki, Ermenistan çekildi mi?
ERMENİSTAN TESLİM OLDU MU?
Ermenistan, Dağlık Karabağ'da teslim oldu. Ermenistan Kelbecer, Ağdam ve Laçın'dan çekilecek. Birazdan teslim olma anlaşmasının imzalanması bekleniyor.
Haber Global'in güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre Ermenistan, Dağlık Karabağ'da teslim oldu Ermenistan'ın önümüzdeki saatlerde bir teslim olma belgesi imzalayacak.
PAŞİNYAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Paşinyan'ın teslim olduğu ifade edilmektedir. Paşinyan'ın ilk olarak sosyal medyada yayımladığı yazıda şu cümleler yer almaktadır:
"Hepimiz için çok zor bir karar verdim. Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları ile Karabağ savaşının sonu için anlaşma imzaladım. Anlaşma benim ve halkım için inanılmaz derecede acı."