Ermenistan teslim oldu mu? Ermenistan savaştan çekiliyor mu? Paşinyan son dakika açıklaması nedir?

Uzun süredir Azerbaycan ile savaş içerisinde olan Ermenistan teslim oldu mu? Ermenistan çekildi mi? Ermenistan Devlet Başkanı Paşinyan, teslim olduklarını açıkladı mı?