Son dakika... Ermenistan, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermenistan birliklerinin, Kelbecer'de bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermenistan birliklerinin, Kelbecer'de bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan, ateşkes ihlallerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 14.15'de Kelbecer'in Yukarı Ayrım köyünde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesindeki Zerkent köyünde konuşlanan Ermenistan birlikleri tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan tarafından açılan ateşe karşılık verildiği ve olayda Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı