Son dakika! Ermenistan'ın sivillere yönelik yaptığı saldırılarda toplam 19 ölü, 55 kişinin yaralandığı açıklandı
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Son dakika! Ermenistan'ın sivillere yönelik yaptığı saldırılarda toplam 19 ölü, 55 kişinin yaralandığı açıklandı

02.10.2020 09:53 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:58
Son dakika! Ermenistan'ın sivillere yönelik yaptığı saldırılarda toplam 19 ölü, 55 kişinin yaralandığı açıklandı

Son dakika dünya haberi: Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan sınır hattında bulunan sivil yerleşim yerlerine yaptıkları saldırılarda 19 sivilin öldüğü, 55 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan sınır hattında bulunan sivil yerleşim yerlerine yaptıkları saldırılarda 19 sivilin öldüğü, 55 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı,gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği ifade ederken, Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısında 19 sivilin öldüğünü ve 55 kişinin yaralandığını duyurdu. Azerbaycan Başsavcılığı konuyla ilgili olarak şu açıklamalara yer verdi:   "Ermeni askeri birliklerinin yoğun nüfuslu bölgelerde - ilçe ve köy merkezleri, sivil altyapı tesisleri, evler, hastaneler, sağlık merkezleri, okul binaları, kreşler, devlet binaları, çiftlik alanlarında ağır top atışlarına devam ediyor. İşgalci ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından sivil altyapının bombalanması sonucunda 175 ev ve 41 sivillere ait yer ağır hasar görmüş, sivillere ait araçlar kullanılamaz hale gelmiş, irili ufaklı birçok hayvan telef edilmiştir"


- Azerbaycan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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