Son dakika... Ermenistan'ın saldırıları Almanya'da da protesto edildi
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Son dakika... Ermenistan'ın saldırıları Almanya'da da protesto edildi

Son dakika haberleri... Almanya'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları, Köln Tren Garı meydanında Ermenistan'ın saldırılarını protesto etti.

Son dakika... Ermenistan'ın saldırıları Almanya'da da protesto edildi
19.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 19.07.2020 18:02

Almanya'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları, Köln Tren Garı meydanında Ermenistan'ın saldırılarını protesto etti.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen iki ayrı gösteride, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgali protesto edildi.

Köln'de 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren Alman Azerbaycan Kültür Derneğinin, Breslauer Meydanı'nda ve tarihi Köln Katedrali önünde düzenlediği gösterilerde, Azerbaycan bayrağı taşıyan göstericiler, Ermenistan'ın haksız ve saldırgan tavrını kınadı. Derneğin yöneticilerinden Altay Rüstamli, koronavirüs salgını nedeniyle polisin 100 kişiden fazla olan kalabalık gösterilere izin vermediğini, bunun için iki farklı gösteri düzenlediklerini söyledi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMIYACAK"

Bonn Alman Azerbaycan Dostluk Derneği Başkanı Naibe Hajiyeva, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada ayın 12'sinde Ermenilerin, Azerbaycan'ın Tovuz kentine saldırması sonucu Azeri askerlerin öldürüldüğüne dikkat çekerek,"Günahsız vatandaşlarımız var bütün dünyanın koronavirüs (Covid-19) ile uğraşırken Ermeniler bu fırsattan faydalanmak istedi. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacak. Bu işin takipçisi olacağız.Dünyadaki siyasetçilerimizden şehitlerimizin kanının yerde kalmamasını talep ediyoruz. İlk günü 12 neferimiz ölmüştür.  Hepsi de Ermeniler tarafından öldürülmüştür bütün dünya bilir ki Azerbaycan dostluk tarafıdır, barış tarafıdır."

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖNÜNDE DE PROTESTOMUZ DEVAM EDECEK"

Derneğin yöneticilerinden Altay Rüstamli da,12 Temmuz'dan itibaren Ermenistan ve onun destekçisi Rusya'nın, Azerbaycan'ı provoke ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sınıra yakın bölgede Ermeni askeri, sınırımıza ve askerimize yönelik bir harekat başlattı. Toplam 14 şehidimiz var, bunların içinde siviller de var. Askeri hareketlilik biraz azalmış gibi görünse de süreç devam ediyor. Covid-19 salgınının da etkisiyle ekonomik durumu çok kötü olan Ermenistan'ın amacı, dikkatleri başka tarafa çekip bu sorunlarını geri plana itmek. "Ordumuzun, devletimizin yanında olduğunu göstermek için burada toplandık. Hem bunları protesto etmek için hem de Alman toplumuna Ermenilerin hiç de masum olmadıklarını, asıl savaşı başlatan cinayeti işleyen onların kendileri olduğunu belirtmek için toplandık. Haftaya Birleşmiş Milletler'in (BM) Bonn'daki karargahı önünde bir miting düzenlemeyi planlıyoruz. Bu süreç bitene kadar normal protestolarımızı yapmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: DHA

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