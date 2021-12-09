Son dakika! Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika! Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı işçi hayatını kaybetti

Son dakika! Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı işçi hayatını kaybetti
AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Başsavcılığın açıklamasında, hayatını kaybedenlerin, Ermenistan işgalinin sonlandırılmasının ardından Şuşa bölgesindeki inşaat ve altyapı çalışmalarını yürüten firmaların işçileri Orhan Hanatov ile Vüsal Bendeliyev olduğu belirtildi.

Başsavcılık, olayla ilgili ceza davası açtı.

İkinci Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 7'si asker 36 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 109'u asker 153 kişi de yaralandı.

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AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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