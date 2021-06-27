Son dakika: Ermenistan'dan bir ateşkes ihlali daha
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Son dakika: Ermenistan'dan bir ateşkes ihlali daha

Son dakika: Ermenistan'dan bir ateşkes ihlali daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Ermenistan askerlerinin, Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açarak, bir kez daha ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin, Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açarak, bir kez daha ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Ermenistan, ateşkes ihlallerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Haziran yerel saatle 20.40'da Tovuz ilinin Garalar köyü istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Berd ilinin Kolagir köyündeki Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığı bildirildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanın olmadığı, durumun stabil ve Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.

Kelbeçer'de de ateşkes ihlali yapılmıştı

Savunma Bakanlığı, 26 Haziran yerel saatle 14.50, 27 Haziran 03.00 saatleri arasında Kelbecer bölgesi Zeylik ve İmambinesi köyleri istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Vardenis bölgesinin Yukarı Şorca yerleşim bölgesindeki Ermenistan askerleri tarafından düzenli olarak ateş altına alındığını bildirmişti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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