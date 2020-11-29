Son dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, hükümetin istifa etmesini istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, hükümetin istifa etmesini istedi

29.11.2020 21:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:16
Son dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, hükümetin istifa etmesini istedi

Son dakika haberleri: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, hükümetin istifa etmesi ve geçici teknokrat bir hükümet ile en geç bir yıl içinde ülkede yeni seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, hükümetin istifa etmesi ve geçici teknokrat bir hükümet ile en geç bir yıl içinde ülkede yeni seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sarkisyan, Rusya'da bulunan Ermeni toplumu temsilcileri ile yaptığı toplantıda, Ermenistan hükümetine yönelik eleştirilerde bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ meselesi ile ilgili Azerbaycan ile anlaşma imzalamak zorunda kalması ve Ermenilerin Karabağ'dan çekilmesini "büyük trajedi" olarak nitelendiren Sarkisyan, "Böylesine büyük bir trajedinin meydana geldiği herhangi bir ülkede çözüm vardır. Buna yol açan hükümet gitmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Kadıköy'de mühtiş derbi! 7 gollü ve 1 kırmızı kartlı maçta 15 yıllık seri bozuldu
Kadıköy'de mühtiş derbi! 7 gollü ve 1 kırmızı kartlı maçta 15 yıllık seri bozuldu
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

Sarkisyan, ülkedeki durumun seçimlerin yapıldığı iki yıl önceki durumdan çok daha farklı olduğuna dikkat çekerek, geçici ulusal birlik hükümeti kurulması ve erken seçim önerisinde bulundu.

Bütün partilerin üzerinde uzlaşacağı teknokrat bir hükümet kurulmasını teklif eden Sarkisyan, bu hükümetin 6 ay ya da 1 yıl çalışarak ülkeyi erken seçime götürebileceğini belirtti.

Anayasa değişikliği referandumu teklifi

Sarkisyan, yeni seçimlere kadar ülkede Anayasa değişikliği için referandum yapılmasını da istedi.

Ermenistan'da Cumhurbaşkanı ya da Başbakan'ın ülke için önemli kararları tek başına almaması gerektiğini savunan Sarkisyan, "Ülkemizde Anayasa hiç dengeli değil. Parlamento, hükümet ve Cumhurbaşkanlığı arasında denge olmalıdır." diye konuştu.

Ayrıca Sarkisyan, Cumhurbaşkanının şu anda olduğu gibi parlamento tarafından değil, halk oylaması ile seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

İlgili Haberler

Ruhani: 'Yeni ABD hükümetinden Trump'ın verdiği zararları telafi etmesini bekliyoruz'
Ruhani: "Yeni ABD hükümetinden Trump'ın verdiği zararları telafi etmesini bekliyoruz"
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez"
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Ağdam'da camiyi elinde Kur'an-ı Kerim ile ziyaret etmesi
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Ağdam'da camiyi elinde Kur'an-ı Kerim ile ziyaret etmesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Bülent Arınç Meral Akşener İbrahim Aydemir
Magazin Sezen Aksu Bülent Ersoy Merve Boluğur İbrahim Büyükak
Spor Samatta Gökhan Gönül Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Bakan Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, hükümetin istifa etmesini istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 21:17:17. #1.15#
title