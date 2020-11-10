Son dakika haber: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurdu
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Son dakika haber: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurdu

10.11.2020 01:17 | Son Güncelleme: 10.11.2020 01:39
Son dakika haber: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurdu

Son dakika politika haberine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için "acı verici" olduğunu söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için "acı verici" olduğunu söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyon resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sevgili yurttaşlar, kız kardeşler ve kardeşler. Kendim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim" dedi.

Paşinyan açıklamasında, "01.00'da Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları ile Karabağ savaşının sona ermesi için bir açıklama imzaladım. Yayınlanan açıklamanın metni benim ve halkımız için inanılmaz derecede acı verici " dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için "acı verici" olduğunu söyledi.

Yakın gelecekte Ermenistan'ın teslim olduğunu ilan eden bir belgenin imzalanması bekleniyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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