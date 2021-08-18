Ermenistan askerleri, sınırda yine Azerbaycan askerlerine ateş açtı
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Ermenistan askerleri, sınırda yine Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, sınırda yine Azerbaycan askerlerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin 17 Ağustos yerel saatle 21.55'ten 18 Ağustos 01.00'a kadar Basarkeçer ilinin Basarkeçer ve Şişgaya mevzilerinden Kelbecer'in İstisu ve Gedebey ilinin Galakent yerleşkesindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerine aralıklarla ateş açtığı aktarıldı. Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu belirtildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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