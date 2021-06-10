Son Dakika | Ermenistan askerleri, sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtı
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Son Dakika | Ermenistan askerleri, sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Son Dakika | Ermenistan askerleri, sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Açıklamada, yaşananların Ermenistan tarafının seçim öncesinde sınırdaki durumu kasıtlı olarak gerginleştirme ve askeri provokasyonları hayata geçirme politikası izlediğini bir kez daha kanıtladığı kaydedildi.

Yaşanan olaydan dolayı tüm sorumluluğun Ermenistan'a ait olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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