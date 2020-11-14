Son Dakika | Ermeniler, Kelbecer'deki son günlerinde evleri ve ormanlık alanları ateşe verdi
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Son Dakika | Ermeniler, Kelbecer'deki son günlerinde evleri ve ormanlık alanları ateşe verdi

14.11.2020 23:27 | Son Güncelleme: 14.11.2020 23:30
Son Dakika | Ermeniler, Kelbecer'deki son günlerinde evleri ve ormanlık alanları ateşe verdi

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda yapılan anlaşma gereği 27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri, kamu binalarını ve ormanlık alanları yaktı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda yapılan anlaşma gereği 27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri, kamu binalarını ve ormanlık alanları yaktı.

Sosyal medya ve Rus haber sitelerinde yayımlanan görüntülerde Kelbecer'in farklı bölgelerinde yaşayan Ermenilerin ayrılmadan önce bazı yapıları ateşe vermeleri, bazı yapıları da tahrip etmeleri yer alıyor.

Kayıtlarda Ermenilerin, Azerbaycanlıların 27 yıl önce neredeyse hiçbir eşyasını götüremeden terk ettiği evlerden sağlam kalanları çatısından kapı penceresine kadar sökerek ateşe verdikleri görülüyor.

Görüntülerde sadece evlerin değil, okul binaları ve ağaçların da yakılması yer alıyor.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzeybatısındaki Kelbecer 1993'te işgal edilmişti.

Kelbecer'in kent merkezi ve 128 köyünde yaşayan yaklaşık 60 bin Azerbaycanlı, evlerini terk etmek zorunda kalarak ülkenin farklı bölgelerine yerleşmişti.

Ermenistan, işgalden önce Ermeni nüfusun bulunmadığı Kelbecer'e farklı bölgelerden Ermenileri getirerek yasa dışı şekilde iskan ettirmişti.

Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi gerekiyor.

Ermeniler, anlaşma ilan edildiği günden itibaren Kelbecer'deki yapılara zarar vermeye başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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