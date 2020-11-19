Son dakika! - Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: - "385 cenaze taraflar arasında takas edildi"
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Son dakika! - Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: - "385 cenaze taraflar arasında takas edildi"

19.11.2020 17:40 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:45

Son dakika haberi... - Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "385 cenaze taraflar arasında takas edildi" Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenilerin Dağlık Karabağ'daki kontrol noktalarından kitlesel halde Ermenistan'a dönüş...

- Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova:

"385 cenaze taraflar arasında takas edildi"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenilerin Dağlık Karabağ'daki kontrol noktalarından kitlesel halde Ermenistan'a dönüş yaptığını açıkladı. Zaharova ayrıca, "13 Kasım'dan beri 385 cenaze taraflar arasında takas edildi. Bu sayıya her iki tarafın kayıpları da dahil" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın brifinginde Dağlık Karabağ'da devam eden diplomatik ve askeri gelişmeleri kamuoyuna aktardı. Zaharova, Rusya'nın arabuluculuğunda Ermenistan-Azerbaycan arasında anlaşmanın imzalandığı 10 Kasım'dan itibaren Rusya lideri Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmelerini sürdürdüğünü aktardı. "Dağlık Karabağ'daki normalleşme çabaları geçtiğimiz haftadan beri devam ediyor" diyen Zaharova, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmeleri gerçekleştirerek bölgede anlaşmanın uygulanmasına yönelik görüşmeler yaptı. Anlaşmaların koşulsuz uygulanmasını sağlamak önemlidir. 10 Kasım'dan itibaren Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin açıklamalarına uygun olarak bölgede sükunet için uygun adımlar atmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Ermeniler bölgeyi boşaltmaya devam ediyor"

Zaharova, işgalden kurtarılan Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini Ermenilerin boşaltmaya devam ettiğini söyleyerek, "Rus barış güçlerinin temas hattı boyunca yerleştirilme çalışmaları devam ediyor. Ermeniler, Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltmaya devam ediyor. Kelbecer'de yaşayanlar kitlesel halde Ermenistan'a gidiyor. Aynı zamanda göçmenlerin Dağlık Karabağ'a dönüşü de gerçekleşiyor. 14 Kasım'dan beri Dağlık Karabağ'a 3 binden fazla kişi, 3 bin 54 kişi döndü" dedi.

"385 cenaze taraflar arasında takas edildi"

Rusya'daki komuta merkezi tarafından Ermenilerin terk ettiği bölgelerin yakından izlendiğini kaydeden Zahrova, bölgede Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı diplomatları ve Rusya Savunma Bakanlığı personeli tarafından durumun yakından izlendiğini söyledi. Zaharova, çatışma döneminde her iki taraftan kayıpların olduğunu hatırlatarak, "13 Kasım'dan beri 385 cenaze taraflar arasında takas edildi. Bu sayıya her 2 tarafın kayıpları da dahil" ifadelerini kullandı.

Son dakika! - Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: - '385 cenaze taraflar arasında takas edildi'
Son dakika! - Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: - '385 cenaze taraflar arasında takas edildi'
Son dakika! - Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: - '385 cenaze taraflar arasında takas edildi'
Son dakika! - Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: - '385 cenaze taraflar arasında takas edildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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