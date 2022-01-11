Son dakika haber: Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 şehit

Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki Ermeni askerlerinin Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin yaptığı provokasyon sonucu Ayaz Nezerov isimli Azerbaycan askerinin şehit olduğu bildirildi. Bakanlık, saldırıda şehit olan askerin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Bakanlık, oluşan gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğunu da belirtirken, Azerbaycan birliklerinin karşı tarafa misillemede bulunduğu da ifade edildi.

(Kamil Nadirli/ İHA)

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