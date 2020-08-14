Son Dakika: Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (4)
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Son Dakika: Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (4)

Gelen son dakika haberine göre ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDIDuygu D.'nin 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdiği evin sahibi ve genç kızın erkek arkadaşı olan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Dakika: Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (4)
14.08.2020 23:12 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:37

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Duygu D.'nin 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdiği evin sahibi ve genç kızın erkek arkadaşı olan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Mehmet Kaplan'ın tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep'te vefat eden Duygu D. öğrencimize/kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın şüphelisi Mehmet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Acı hepimizin acısıdır, bundan sonraki süreç bağımsız mahkemeler tarafından yürütülecektir. Şehrimizin başı sağ olsun."ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN BİR KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞ

Öte yandan Kaplan'ın geçen yıl da ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanırken bir kadına çarparak ölümüne sebep olduğu ve bu davada tutuksuz yargılandığı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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