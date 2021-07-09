Son dakika: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren kadına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis
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Son dakika: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren kadına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis

Son dakika: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren kadına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis
Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bahçelievler'de, tartışma sırasında erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın, "kasten yaralama sebebiyle ölüme sebebiyet verme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Bahçelievler'de, tartışma sırasında erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın, "kasten yaralama sebebiyle ölüme sebebiyet verme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Tutuklu sanık Arzu Soytürk, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Maktul Sedat Akyazı'nın ailesi ve avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Söz alan maktulün kızı Yasemin Akyazı, olay günü babasının üzerinde kalın bir kot pantolon olduğunu söyledi.

Akyazı, "Bu şekilde yaralanması mümkün değil, sanığın bilinçli bir şekilde eylemini gerçekleştirdiğini düşünüyoruz." dedi.

Diğer müştekiler de önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirtti.

Son savunması sorulan sanık Soytürk, maktul ile aralarında bir ilişkinin olduğunu, olay gecesi aralarında tartışma çıktığını ifade ederek, "Sehpanın üzerindeki bıçağı sadece korkutmak amaçlı salladım, yaralama kastım yoktu. Çok üzgünüm, zarar vermek istemezdim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Soytürk'ü "kasten yaralama" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırarak, sanığın eylemini "silahla" gerçekleştirdiğinden cezasını 3 yıla çıkarttı.

Sanığın eylemiyle maktulün ölümüne sebebiyet vermesi, eylemin silahla gerçekleşmesi nedeniyle "kasten yaralama sebebiyle ölüme sebebiyet verme" suçunda, maktulün pozisyonu, sanığın kullandığı silahın niteliği ve yaralamanın meydana geldiği yeri göz önüne alan mahkeme, alt sınırdan uzaklaşarak, sanığın cezasını 13 yıla yükseltti.

Taraflar arasında ilk haksız eylemin kim tarafından gerçekleştirildiği hususunda şüphe hasıl olduğuna, sanığın anlatımlarına göre sanığın maktule karşı eylemde bulunmasını gerektirir daha öncesine dayalı bir sebep bulunmadığına kanaat getiren mahkeme, sanık lehine değerlendirme yaparak, cezasını 9 yıl 9 aya indirdi.

Mahkeme, duruşmalardaki iyi halini de dikkate alarak, sanığın cezasını 8 yıl 1 ay 15 güne düşürdü.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sedat Akyazı ile sanık Arzu Soytürk'ün 4 yıldır gönül ilişkisi bulunduğu, 30 Ekim 2020'de, zaman zaman birlikte yaşadıkları Bahçelievler'deki evde, sanığın erkeklere yönelik bir kahvehanede garsonluk yapması nedeniyle aralarında tartışma çıktığı anlatılmıştı.

Sanığın sehpa üzerindeki bıçağı alarak maktulün bacağına arkadan bir kere sapladığı ve maktulün hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, maktulün ölümüne yol açan bıçak darbesinin yalnızca bir kere ve bacak bölgesinde olduğu, sanığın öldürme kastıyla hareket etmediği aktarılmıştı.

İddianamede, sanığın 112'yi aramaya çalıştığı, maktulün ise kan kaybından öldüğü, sanığın eyleminin kasten yaralamaya yönelik olduğu ancak beklenmeyen durum nedeniyle maktulün öldüğü kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Soytürk'ün "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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