Son Dakika | Erkek arkadaşı tarafından darbedildikten 1,5 ay sonra intihar ettiği ortaya çıktı Son dakika haberleri: Sosyal medyada sevgilisinin darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan kadının, 17 Nisan'daki olaydan 1,5 ay sonra evinde bornoz kuşağıyla kendisini asarak intihar ettiği otopsi sonucu belirlendi.

Sosyal medyada sevgilisinin darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan kadının, 17 Nisan'daki olaydan 1,5 ay sonra evinde bornoz kuşağıyla kendisini asarak intihar ettiği otopsi sonucu belirlendi. AA muhabirinin, emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Ümit U, 3 Haziran'da Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitti. Esen'in kapıyı açmaması üzerine çilingire kapıyı açtıran Ümit U, eve girdiğinde Esen'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. "Eve geldigˆinde beni bu halde bulamayacaksın" Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ümit U, Esen'in olaydan bir gün önce "Benim yanımda annem babam yok. Eve geldigˆinde beni bu halde bulamayacaksın." şeklinde mesaj attıgˆını, intihar edecegˆini düs¸ünmedigˆini, sabah eve gittiğinde Esen'i asılı vaziyette gördügˆünü anlattı. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonucu Esen'in, "bornoz kus¸agˆıyla kendini asmak suretiyle intihar ettigˆi" yönünde rapor düzenlendi. Sosyal medyadaki darp görüntüleri Öte yandan, Esen'in yerde hareketsiz yattığı anlara ilişkin sosyal medyada Ümit U. tarafından yayımlanan görüntülerin 17 Nisan'da çekildiği belirlendi. "Konut dokunulmazlıgˆının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarını işleyerek görüntüleri çeken şüphelinin, sevk edildiği adli mercilerce 30 gün süreyle 6284 sayılı kanun kapsamında s¸iddet magˆdurunun konutuna, okuluna, is¸ yerine yaklas¸mama tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Esen hakkında ise aynı kanun kapsamında 30 gün süreyle geçici koruma altına alınması tedbiri uygulandığı belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlügˆünün olaya ilişkin soruşturması devam ediyor. Kaynak: AA