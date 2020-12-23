Son dakika... Eritre'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

Son dakika haber... Doğu Afrika ülkesi Eritre'de, salgının başından bu yana ilk kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölüm kaydedildi.

Doğu Afrika ülkesi Eritre'de, salgının başından bu yana ilk kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölüm kaydedildi.

Eritre Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Decamere şehrindeki bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören 50 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, ülkedeki toplam vaka sayısı 832'ye, iyileşenlerin sayısı 599'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş