Son dakika... Eritre'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm
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Son dakika... Eritre'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

23.12.2020 00:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 00:04
Son dakika... Eritre'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

Son dakika haber... Doğu Afrika ülkesi Eritre'de, salgının başından bu yana ilk kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölüm kaydedildi.

Doğu Afrika ülkesi Eritre'de, salgının başından bu yana ilk kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölüm kaydedildi.

Eritre Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Decamere şehrindeki bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören 50 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, ülkedeki toplam vaka sayısı 832'ye, iyileşenlerin sayısı 599'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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